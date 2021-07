Il Napoli Femminile cala il tris: arrivano il portiere Chiavaro, la centrocampista Rodriguez e la fantasista Percarelli

Il Napoli femminile, mette a segno altri tre acquisti. Si tratta del portiere Kelly Chiavaro, della centrocampista Sara Gonzalez Rodriguez e la fantasista Maddalena Percarelli.

Kelly Chiavaro, portiere canadese del 1996, arriva al Napoli dopo una parentesi negli Stati Uniti, e una nel campionato israeliano con la maglia dell Emek Hafer. Andrà a comporre la batteria di portieri insieme a Yolanda Aguirre.

Sara Gonzalez Rodriguez, centrocampista spagnola del 1989, ha militato invece prima per il Granadilla Tenerife, e poi con il Madrid CFF, prima di approdare al Napoli.

Maddalena Percarelli, fantasista classe 2000, arriva dal Cesena. Nonostante la giovane età vanta già 32 presenze in Serie A ed 89 in Serie B. Ha già segnato 39 gol in carriera.