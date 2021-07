Sky Sport, Trevisani: “Difficile sostituire Spinazzola, ma credo che Emerson possa dare il suo contributo”

Riccardo Trevisani, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 sull’infortunio di Spinazzola e del suo sostituto, ovvero Emerson Palmieri.

Ecco quanto dichiarato: “Naturalmente il livello che aveva raggiunto Spinazzola, in questo momento Emerson non ce l’ha. Il terzino della Roma sembrava una tromba d’aria ogni volta che accelerava. Nessun avversario riusciva a fermarlo, sia da fermo che quando partiva in velocità. Un grosso in bocca a lupo a lui, ma credo che Emerson possa dare il suo contributo in un meccanismo della Nazionale che funziona”.