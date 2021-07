Chiesa: “Contro la Spagna partita difficilissima, ci sono diverse analogie tra noi e loro”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus e dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Uefa parlando della prossima semifinale contro la Spagna di Euro 2020.

Ecco quanto dichiarato: “Sarà una partita difficilissima, d’altronde come quelle che abbiamo già affrontato. Tengono molto il possesso della palla, come vogliamo fare noi mentre il modulo è diverso dal nostro. Loro scendono in campo con il 4-3-3, noi siamo più dinamici con spostamenti di ruolo sia in fase offensiva che difensiva. Non ci ispiriamo alla Spagna, ma abbiamo gli stessi concetti di gioco: tenere la palla, pressing alto e cercare di dominare l’avversario. Gli spagnoli lo fanno da diversi anni, noi il possesso palla lo utilizziamo per avere molteplici occasioni e finalizzare”.