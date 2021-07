Brambati: “Belgio-Italia sarà decisa da un duello. Insigne? Se è in giornata…”

Massimo Brambati, ex calciatore, parla del match dei quarti di finale degli Europei tra Belgio e Italia, parlando anche di Lorenzo Insigne, alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

“Belgio-Italia? Molto determinerà il duello Chiellini-Lukaku. Bello rivedere in campo il difensore azzurro, che Lukaku ha sempre sofferto in campionato. Spero vada in sofferenza anche stasera. I duelli saranno determinanti. I giocatori oggi dovranno dimostrare di riuscire a meritare questa semifinale”.

“Nell’ultima partita si è vista la differenza tra Chiesa e Berardi, con Chiesa che ha dato qualcosa in più. Forse a partita iniziata Chiesa ti può dare di più, può spaccare la partita. Ma anche Berardi può far male da subentrato. Se ha scelto Chiesa, Mancini ha visto una crescita”.

“Insigne? È il titolare, se è in giornata può decidere la partita. Se non lo fai giocare, devi decidere chi far giocare. Pessina? Ha caratteristiche diverse. Mi aspetto da lui una gara importante. Se la fa, siamo condizionati in modo positivo”.