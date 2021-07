Novità Serie A, il girone di ritorno sarà asimmetrico. Cosa significa

Novità in vista per quanto riguarda la Serie A, ma non per alcuni campionati esteri come Premier League, Liga e Ligue 1. Il Consiglio di Lega ha stabilito all’unanimità che il prossimo massimo campionato avrà un girone di ritorno asimmetrico rispetto all’andata. Cosa significa? Le partite del girone di ritorno non coincideranno con quelle del girone d’andata. Dunque, saranno diverse come ordine e composizione all’interno del turno. Ad esempio, se alla prima giornata d’andata dovesse essere in programma un match come Napoli-Juventus, la prima giornata di ritorno non risulterebbe essere Juventus-Napoli, come nella forma tradizionale. La formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri. Unico vincolo, quello che una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.