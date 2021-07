Fiorentina, addio a Ribery nonostante il calciatore volesse restare in viola: il messaggio

Dopo due stagioni in viola, Franck Ribery saluta la Fiorentina. Il giocatore ha il contratto in scadenza e la notizia del mancato rinnovo era già nell’aria. L’addio è ora stato confermato sui social dalla stessa società di Firenze, nonostante il giocatore avesse espresso la volontà di restare in Toscana, secondo quanto scritto da TMW. Evidentemente gli ultimi contatti non sono andati a buon fine e ora il calciatore ex Bayern dovrà trovare una nuova squadra. Il messaggio social: