Stando a quanto riportato da l’Équipe, Kylian Mbappé non rinnoverà con il Paris Saint-Germain. L’intenzione della stella francese, sarebbe quella di onorare il contratto fino al 2022 per poi separarsi a parametro zero e andare al Real Madrid. La dirigenza del PSG nonostante le avances dei blancos lo dichiara incedibile e proverà a convincerlo fino all’ultimo e fargli firmare un nuovo contratto.