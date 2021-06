Tacconi: “L’Italia deve convincersi di essere la migliore”

Stefano Tacconi, ex calciatore, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, del rendimento della Nazionale.

“Seguo l’Italia, può dare tante soddisfazioni, non pensiamo alle altre. Troppo entusiasmo dopo le prime uscite? Secondo me Mancini e i ragazzi hanno talmente tanta esperienza che sanno come comportarsi. Il gruppo è unito, si diverte, sembra come quella degli anni ’90. Berardi o Chiesa contro il Belgio? Mancini è bravo e so che ama i pugili. Nel pugilato prima li stanchi e poi li affossi. Chiesa o Bernardeschi, subentrando, possono disturbare moltissimo le altre squadre e cambiare la partita. Dall’inizio non ce li vedo. Italia favorita? Dev’esserlo, devono convincersi di essere i migliori. Hanno creato una squadra di fratelli e amici, si vede che sono tutti allegri e felici e questo è importante”.