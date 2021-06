De Maggio: “Spalletti valuterà Malcuit, apprezza il suo profilo”

Walter De Maggio, giornalista napoletano, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul ritiro del Napoli e sul rientro dei giocatori in prestito tra cui Kevin Malcuit.

Le sue parole:

“Spalletti farà le sue valutazioni nel prossimo raduno estivo. Da quello che so, il tecnico del Napoli è molto incuriosito da Kevin Malcuit. Lo vedrà a Dimaro e deciderà se potrà far parte della rosa del prossimo anno o no. Ricordate i terzini che aveva Spalletti nella prima esperienza a Roma? C’erano Cassetti e Tonetto”.