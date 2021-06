A metà luglio inizierà il ritiro estivo del Napoli, che sarà diviso in due fasi. Il Corriere del Mezzogiorno ne parla in dettaglio: “Il Napoli è al lavoro per pianificare l’estate. Spalletti e Giuntoli sono in contatto per definire il programma del ritiro. Nella parte a Dimaro è prevista un’amichevole con il Trento, appena promosso in Serie C, mentre a Castel di Sangro potrebbe esserci una sfida contro la Casertana. Della fase in Abruzzo verranno definiti tutti i dettagli la settimana prossima”.