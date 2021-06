Fabio Parisi, intermediario di Marcos Senesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del difensore argentino.

Ecco quanto dichiarato: “Se nel Napoli non ci saranno cessioni, difficilmente entrerà qualcuno. Senesi ha un ottimo potenziale e ha dimostrato di avere tanta qualità e un buon prospetto per il futuro. Lo scouting del Napoli ha seguito Marcos, ma bisogna aspettare per vedere se ci saranno possibilità”.