Turchia-Italia 0-3, finisce la prima partita dell’Europeo

Finisce 3-0 per l’Italia la partita che apre l’Europeo ed il girone A. Nona vittoria di fila e nona partita senza subire gol per gli azzurri che sono andati a segno con: autogol di Demiral, Immobile e Lorenzo Insigne. Buona la vittoria che posiziona l’Italia al primo posto, momentaneamente, in vista della partita tra Galles e Svizzera di domani alle 15. Ottima la prova della Nazionale del tecnico mancini che ha continuato a lottare fino alla fine nonostante il largo vantaggio. Segno positivo della nazionale che parte con il piede giusto e mette fin da subito in chiaro le cose.