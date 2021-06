Insigne: “La nostra forza? Il gruppo creato dal mister Mancini”

Lorenzo Insigne, giocatore del Napoli e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare la vittoria dell’Italia contro la Turchia: “È stato molto emozionante, essendo la prima in casa con i nostri tifosi. Siamo partiti non al massimo, ma ci siamo fatti coraggio e abbiamo sbloccato il match. Rammarico per il rigore? Mancini ci ha detto di stare tranquilli. Può capitare che l’arbitro non assegni il rigore, non ci dobbiamo fare condizionare bisogna sempre rimanere concentrati. Forza dell’Italia? È il gruppo creato dal tecnico, non ci sono titolari chi fa bene parte prima. Se arriva il gol sono ancora più contento, ha ragione il mister che devo migliorare. Tifosi? Dopo un anno e mezzo è stato davvero emozionante. Spero sia solo un punto di partenza”.