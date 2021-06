Piotr Zielinski, oltre ad essere un funambolo del pallone che danza con la sfera tra i piedi, illuminando la manovra offensiva del Napoli, è anche un ragazzo molto generoso.

Come riporta il Guardian, Zielinski ha comprato due case nel suo paesino natale in Polonia per trasformarle in orfanotrofi e fare aiuto ai bambini che non hanno i genitori.

Zielinski è sempre stato attento alle sorti di questi bambini, in quanto i suoi genitori adottarono dei bambini quando lui aveva otto anni, ed è con loro, nel giardino e per strada, che ha imparato a giocare.

Ma Piotr non dimentica le sue origini, nonostante adesso la sua vita è in Italia, e quando può torna sempre nel suo Paesino d’origine.