Il Mattino: il Napoli è preoccupato per l’ingaggio di Mertens

Oggi Il Mattino ha analizzato la questione del possibile futuro di Dries Mertens, che nei giorni scorsi ha annunciato che resterà a Napoli:

“Te la do io l’America. Altro che volare a Miami dall’amico Higuain. Mertens giura amore eterno al Napoli. Ancora una volta. Anche se il Napoli è preoccupato per quell’ingaggio da 8 milioni di euro per un’altra stagione che pesa sul suo bilancio. Ma non sarà Dries a fare il primo passo. Mai. «Qui non potrei parlare del mio club ma lo faccio solo per dire che resterò lì ancora, anche perché non vedo il motivo per andarmene. Dunque smentisco le voci che dicono che io andrò via da Napoli»”.