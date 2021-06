Il Mattino: il Napoli ha avviato i contatti per Svanberg, che costa 25 mln

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sui giocatori che il Napoli seguirà all’Europeo, tra questi c’è Mattias Svanberg del Bologna:

“Ma qualche chiacchiera, informale, con il ds bolognese Bigon c’è stata. Così come per un altro gioiello sempre del Bologna e che gioca nella Svezia (ma è positivo al Coronavirus e salta almeno la gara d’ esordio con la Spagna in questo Euro2021): Mattias Svanberg, 22 anni, già abituato al 4-2-3-1 che sarà uno dei fari tattici di Spalletti. Costa almeno 25 milioni di euro, con Milan e Inter pronte a contenderselo. E il Napoli alla finestra”