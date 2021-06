Franco Carraro ex direttore sportivo ed ex Presidente della FIGC ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione sportiva Radio Goal ha dichiarato di voler vedere la Nazionale Italiana vincere l’Europeo: “Potremmo rivivere la gioia vissuta tanti anni fa. Non aver partecipato allo scorso Mondiale è ancora qualcosa difficile da accettare“.



Su Insigne aggiunge: “Insigne è un elemento importante e fondamentale. La sua forma fisica fa ben sperare“.