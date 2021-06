Napoli, mercato in fermento tra Basic e Montero

Entra sempre più nel vivo il mercato del Napoli. Ci sono già diverse voci che riguardano possibili partenze e possibili arrivi, con tempi che sono ancora abbastanza lunghi sotto certi punti di vista. Sì, perché se da un lato c’è tutta l’estate per fare mercato, dall’altro va considerato comunque che entro fine mese gli azzurri devono far quadrare i conti e saranno obbligati a fare qualche operazione per mettere in cassa delle plusvalenze.

Possibili cessioni

Ed ecco perché sono sempre più probabili e insistenti le voci che vedrebbero il Napoli cedere qualche pezzo pregiato. Uno di quelli che è maggiormente indicato per un possibile addio è senza dubbio Kalidou Koulibaly. Il fortissimo difensore senegalese è probabilmente il giocatore con più mercato di tutta la rosa azzurra: si parla già di offerte per circa 50 milioni di euro, anche se ancora non è chiaro a quanto possano arrivare realmente le dirette concorrenti. Le voci principali riguardano un possibile approdo in Premier League, con United e Liverpool alla finestra, fatto sta che i discorsi non sembrano ancora essersi concretizzati.

Un addio già è stato registrato, ovvero quello di Maksimovic, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza. Ma non è tutto. Si stanno facendo sempre più insistenti le voci circa un possibile addio di Petagna: l’attaccante non sarebbe particolarmente gradito a Spalletti, il quale sta cercando dei sostituti.

Si è pensato fortemente a Belotti, inserendo lo stesso attaccante ex Spal nella trattativa, ma la trattativa è ancora in fase di stallo. Anzi, possiamo dire che per ora si sia arenata, visto e considerato che si è inserito Mourinho con la sua Roma a disturbare i piani azzurri. Da capire, invece, quale possa essere il destino del centrocampista Fabian Ruiz: le strade sembrano essere destinate a dividersi.

Previsioni per la prossima stagione

Non è da sottovalutare il fatto che il tecnico toscano avrà un lavoro molto intenso da dover portare avanti, proprio in questa sessione di mercato. D’altronde, la rosa del Napoli non ha bisogno di grossi stravolgimenti, se non per quanto riguarda le cessioni obbligate. Gli azzurri, ora come ora, sono comunque tra le squadre più forti del campionato: basti pensare che i migliori siti di scommesse come NetBet considerino la squadra partenopea come la terza forza candidata alla vittoria dello scudetto.

E gli acquisti?

Precisando ancora una volta che prima di fare qualche acquisto concreto sia probabilmente necessario vendere, va detto che la società non è rimasta impassibile. Si sono fatte sempre più forti le voci circa un possibile approdo di Francisco Montero. Il difensore dell’Atletico Madrid ha giocato un’ottima stagione in Turchia, tra le fila del Besiktas. Difficilmente rimarrà in Spagna e piace molto a Spalletti. Per il giovane già si è mosso Giuntoli. Come si è mosso anche per un altro giocatore, Marcos Senesi, 24enne in forza al Feyenoord, il quale gioca come centrale mancino. Ha collezionato 41 presenze e 3 gol la passata stagione e ha diverse stagioni sul groppone col San Lorenzo. Viene valutato circa 20 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere anche a 17.