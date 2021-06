CdM – Rinnovo Ruiz, scenario bloccato: la situazione

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sull’eventualità che Fabian Ruiz possa rinnovare con il Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ipotesi è alquanto improbabile. Attualmente, il centrocampista spagnolo ha un ingaggio di 1,5 mln di euro a stagione e il suo contratto è in scadenza nel 2023.

Se non dovesse esserci il rinnovo entro il medio termine, si rischierebbe di ripercorrere la strada Milik. Un aumento di stipendio sarebbe l’unica alternativa possibile per tenersi Fabian in maglia azzurra, ma il Napoli non può permetterselo.

Scenario, dunque, da scartare.