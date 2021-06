Maurizio Sarri nelle ultime ore è sempre più vicino alla sua nuova avventura in Italia, sulla panchina della Lazio. Secondo Il Messaggero, il fatto che il tecnico di Figline vede nella Lazio la possibilità di crescere ulteriormente ha convinto Lotito. Nelle settimane scorse era stato corteggiato anche dall’Everton ma la paura per il Covid-19 ha preso il sopravvento. Infatti il tecnico anche dopo l’incontro con il patron laziale, ha preferito far subito rientro a casa.