Il Milan continua a cercare un rinforzo per il reparto offensivo. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’alternativa a Giroud sarebbe Arkadiusz Milik. Il finale di stagione al Marsiglia ha constatato che il fisico del polacco è stabile. L’attaccante è in prestito dal Napoli fino al 2022. La trattativa per il Milan sarebbe complicata, ma i rossoneri potrebbero comunque inserirsi nell’affare.