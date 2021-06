Hirving Lozano, attaccante del Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TUDN, sulla sfida di CONCACAF Nations League contro il Costa Rica. L’attaccante messicano ha raggiunto la finale della competizione ed è stato eletto migliore in campo.

Ecco quanto dichiarato: “Giocare in queste condizioni è stato esasperante. Subisco tanti falli e l’arbitro non ha fatto niente. Quantomeno poteva usare il cartellino giallo per calmare gli animi, per me ha commesso un errore. Il Costa Rica non ha espresso un bel gioco, ma grazie a Dio abbiamo vinto lo stesso”.