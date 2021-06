Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, dà aggiornamenti, tramite il suo profilo Twitter, sulla trattativa tra Sarri e i biancocelesti. Ecco quanto riportato dal Di Marzio: “Sarri alla Lazio mancano solo gli ultimi dettagli per chiudere. Potrebbe essere fatta già in serata!”. Sembrerebbe quindi che il tecnico sia pronto a un ritorno in Serie A dopo le avventure alla Juventus e al Napoli. Di seguito il tweet dal profilo ufficiale del giornalista: