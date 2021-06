Conte: “Fare l’allenatore non è semplice. Inter? Sono riuscito a vincere in due anni, grande cosa”

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN, durante ‘Linea Diletta’, e ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: “Io so che tipo di persona sono, non mi accontento delle situazioni comode. Ho scelto la situazione più difficile. Con l’Inter dovevo costruire un progetto triennale durante il quale avrei dovuto riportare l’Inter a lottare per obiettivi importanti. Il fatto che ci sia riuscito in 2 anni è stato veramente una grande cosa. Se si vuole allenare ad alti livelli e si ha anche la possibilità, di sicuro il ruolo di allenatore non è facile. Gravitano su di te pressioni, stress e le aspettative. Bisogna imparare a gestirlo e a convivere con certe situazioni”.