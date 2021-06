Italia-Repubblica Ceca 2-0: Immobile e Barella portano in vantaggio gli azzurri

Ultima amichevole dell’Italia del tecnico Mancini prima della sfida di venerdì 11 contro la Turchia che sancirà l’Inizio dell’Europeo. Avversario di oggi è la Repubblica Ceca di Silhavy. Il primo tempo vede gli azzurri avanti di due gol. Porta in vantaggio la Nazionale il bomber d’attacco Ciro Immobile. Il giocatore della Lazio ha trovato un destro vincente che lancia anche un segnale a Mancini per il ballottaggio tra Ciro e il connazionale Belotti in vista della competizione europea. Raddoppio siglato da Barella: su assist di Jorginho un tiro che beffa, anche grazie a una deviazione, il portiere Pavlenka. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per l’Italia.