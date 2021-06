Eljif Elmas è andato a segno nelle ultime tre sfide della sua nazionale, dimostrando di avere numeri da non sottovalutare. Le ottime prestazioni con la Macedonia del Nord, che lo convocherà per l’Europeo, hanno attirato su di sè attenzioni importanti in Italia ed Europa, secondo Tuttomercatoweb. Adesso bisognerà capire quale ruolo vorrà dargli Luciano Spalletti nel suo Napoli, e le discussioni potrebbero partire già dopo l’Europeo.