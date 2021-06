Toma Basic, centrocampista di 24 anni del Bordeaux, è finito nel mirino del Napoli per il mercato estivo. L’interesse tuttavia non nasce oggi (clicca qui per saperne di più), ma in ogni caso non sarà semplice strapparlo al club francese. Trova conferma però l’interesse dei partenopei che monitorano il giocatore, questo è quanto riportato da Calciomercato.com.