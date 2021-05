Gazzetta – Spalletti: l’ultima volta contro gli azzurri

Si fanno sempre più insistenti le voci che avvicinerebbero Spalletti al Napoli. Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma tutti attendono di scoprire le sorti della squadra di De Laurentiis.

Intanto La Gazzetta dello sport ricorda l’ultima volta in cui l’allenatore ha affrontato il Napoli. Era maggio 2019, all’ex Stadio San paolo si giocava Napoli – Inter. Era la penultima partita della stagione, la squadra di Spalletti aveva bisogno di punti per la qualificazione in Champions. Alla guida del Napoli c’era Carlo Ancelotti, che con doppietta di Fabian Ruiz, un goal di Mertens e un di Zielinsky vinse contro i nero azzurri.

Da quella sera di maggio molte cose sono cambiate: Spalletti non è più allenatore dell’Inter, Ancelotti è in Inghilterra. L’Inter è Campione di Italia, il Napoli ha bisogno di un nuovo allenatore per giocare al meglio il prossimo campionato e arrivare il più lontano possibile in Europa League. Che sia Spalletti l’uomo giusto per gli azzurri?



Questa volta le strade del del club e dell’allenatore potrebbero incrociarsi ancora, ma questa volta senza alcuna partita da giocare come avversari.