CorrSport – La cessione di Fabiàn Ruiz potrebbe essere fondamentale

Fabiàn Ruiz potrebbe finire sul mercato dopo la mancata qualificazione in Champions.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, lo spagnolo sarebbe conteso al momento tra Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Il prezzo stimato da ADL per la cessione sarebbe sempre quello di 50 milioni di euro, una quota sotto la quale certamente il presidente azzurro non vorrà scendere soprattutto dopo gli ultimi risultati in campionato. Il Napoli ha bisogno di vendere e di mettersi così alle spalle una stagione che non è andata nel migliore dei modi: la sola cessione dell’ex Betis potrebbe essere sufficiente per garantire un bilancio nuovamente in verde.

Dopo le ultime buone prestazioni, ad ogni modo, dispiacerebbe e non poco vedere Fabiàn Ruiz lontano dal Napoli.