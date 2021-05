Gazzetta – Confronto tecnico tra Spalletti ed ADL per la prossima stagione

Spalletti ed Aurelio De Laurentiis sono in continuo contatto per definire gli ultimi accordi e ufficializzare l’accordo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, si è parlato anche di moduli e presumibilmente il Napoli continuerà sulla scia del 4-2-3-1(modulo preferito proprio dal toscano). Il patron azzurro ha voluto subito mettere alcune cose in chiaro ed ha espresso la possibilità di cessione per alcuni top player della squadra per finanziare il mercato in entrata: Fabiàn Ruiz e Koulibaly sono i primi a poter lasciare la squadra in caso di offerte importanti. A questi due potrebbe seguire anche Insigne se non dovesse arrivato il rinnovo per il numero 24.

Il quadro che porta Spalletti al Napoli sta prendendo forma ed è necessario che si mettano in atto tutte le richieste di entrambe le parti. Il tema mercato e la definizione della rosa saranno fondamentali.