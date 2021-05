SOCIAL – Manolas saluta Rino Gattuso

Mentre circolano le voci su chi possa prendere il posto di Gattuso sulla panchina azzurra per la prossima stagione, i giocatori del Napoli non dimenticano il tecnico calabrese e lo omaggiano con un ultimo saluto. Tra questi, il più recente è Kostas Manolas. Il difensore greco ha postato una foto su Instagram che ritrae un abbraccio tra lui e il mister. Nella didascalia il calciatore ha scritto: “Grazie di tutto mister!! E’ stato un grande onore averti come allenatore!! In bocca al lupo a te e al tuo staff”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale del giocatore azzurro: