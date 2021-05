SPORTMEDIASET – Napoli, vicina la fumata bianca con Spalletti: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Luciano Spalletti sarebbe sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico toscano è il primo indiziato per il futuro della panchina azzurra e per ora è vincolato dal contratto con l’Inter. Quest’ultimo scadrà il 30 giugno e, poi, sarà libero di firmare per i partenopei. De Laurentiis ha pronto per lui un biennale. Il patron azzurro, difatti, aveva detto, nella giornata di martedi, di voler puntare su un allenatore italiano per la guida della flotta azzurra. Dopo due anni di pausa, quindi, il Maradona sembra essere pronto ad accogliere Spalletti.