La Repubblica – ADL chiama Conceiçao, intanto Lotito prenota Gattuso

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, sembrerebbe che ci sia un interesse da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nei confronti di Gennaro Gattuso.

In seguito all’annuncio ufficializzato via social da parte del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito all’addio di mister Ringhio, il presidente non ha aspettato un solo istante per voltare pagina e pensare al Napoli del futuro. A conferma di ciò, la telefonata con Conceiçao subito dopo la partita contro il Verona.

Il tecnico portoghese potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli la prossima stagione; nel frattempo occhio alla Lazio: il futuro di Simone Inzaghi nel club biancoceleste è ancora in bilico e a Lotito non dispiacerebbe, eventualmente, chiamare in causa Gattuso.