Sportitalia – Napoli, possibile sostituto Hysaj: ecco il nome

Secondo Sportitalia, pare che il Napoli sia interessato a Davide Zappacosta come ipotetico terzino sulla fascia destra per la prossima stagione.

Con l’addio, ormai imminente, di Elseid Hysaj, il club partenopeo pensa al possibile sostituto e il nome di Zappacosta è nella lista dei candidati.

L’ex difensore della Roma (29 anni il prossimo giugno), dopo l’esperienza al Genoa tornerà al Chelsea, ma non rientrerà nei piani del club londinese. Potrebbe essere l’occasione per il Napoli di portarlo in maglia azzurra.