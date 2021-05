Corr. dello Sport: “Insigne piange, la tristezza avvolge il Maradona”

Finito il match contro il Verona che ha sancito l’esclusione del Napoli dalla Champions, la delusione è stato il sentimento che ha accomunato i calciatori azzurri. A raccontarlo l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Quando la partita è finita e tutto sa di niente. Insigne piange, De Laurentiis è quasi stravolto. Qualsiasi programma sfila via in quella tristezza che avvolge tutti al “Maradona”. L’inevitabile è scontato addio di Gattuso lascerà vuota la panchina che potrà avere più padroni. Spalletti è stato uno dei riferimenti della campagna primaverile di ADL, che in Toscana aveva scelto di prendere il suo allenatore”.