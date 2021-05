Gazzetta – Con il fallimento Champions sfuma anche Allegri

Massimiliano Allegri si allontana dopo il risultato di ieri sera.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, senza la qualificazione in Champions non ci sarà modo di convincere l’ex tecnico della Juventus ad accettare la piazza azzurra. Il Napoli di Gennaro Gattuso ha dilapidato una seconda parte di stagione eccezionale e ieri non ha raggiunto l’obiettivo finale, il più atteso della giornata. Con la qualificazione nell’Europa dei grandi, difatti, sarebbero entrati ben 50 milioni nelle casse della società partenopea per la prrossima stagione.

Bisogna ripartire e programmare la stagione che verrà, ma la pista che porta ad Allegri si complica terribilmente. Era stato raggiunto l’accordo economico tra le parti prima di ieri sera, adesso potrebbe realmente sfumare tutto.