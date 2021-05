Gazzetta – Spalletti più di Allegri: senza Champions via due titolari

Luciano Spalletti potrebbe tornare ad essere un nome nuovo in ottica Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano potrebbe ritornare prepotentemente dopo l’allontanamento momentaneo della pista Allegri. Con i proventi della Champions che non sono arrivati, ad ogni modo, il Napoli dovrà cambiare i propri piani in vista della nuova stagione che verrà. Con l’Europa League, infatti, sia Koulibaly che Fabiàn Ruiz finiranno sul mercato e in caso di ottima offerta potrebbero essere ceduti per dare il via alla rifondazione della squadra. Una situazione necessaria per tenere forti le casse del Napoli.

Tiene banco anche la questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne, aspetto di cui non si parla da diverso tempo e che merita una soluzione al più presto. Il nome di Spalletti torna a circolare, ad ogni modo, forte come prima.