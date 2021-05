Romano: “Galtier ad un passo dal Nizza, nei prossimi giorni la firma”

Come riportato dl giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’allenatore del Lille, Christophe Galtier, più volte avvicinato al Napoli, è ad un passo dal firmare il suo nuovo contratto con il Nizza. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme e l’ufficialità, con il tecnico che ha già parlato con la società di eventuali movimenti sul mercato:

“L’accordo è davvero vicino tra Christophe Galtier e OGC Nice. Si aspettano le firme nei prossimi giorni – ha già chiesto la strategia sui nuovi acquisti ed è tentato dalla “proposta di contratto importante” del Nizza da aprile”.

The agreement is really close between Christophe Galtier and OGC Nice. He’s expect to join in the next days – already asked for the strategy about new signings and he’s tempted by Nice ‘important contract proposal’ since April. 🔴🇫🇷 #OGCNice https://t.co/j3HIlEagwZ