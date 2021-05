Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il favorito per la panchina della Juventus in caso di addio di Andrea Pirlo sembrerebbe essere Gennaro Gattuso. Anche una eventuale qualificazione in Champions League potrebbe non bastare al tecnico bianconero per una riconferma e l’allenatore calabrese, in uscita dal Napoli, sembrerebbe essere la pista preferita dai dirigenti della società piemontese, tanto da aver interrotto per questo motivo i contatti con la Fiorentina.