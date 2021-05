Napoli-Hellas Verona: Demme torna titolare a centrocampo. Le ultime

Il Napoli è pronto a scrivere la storia. Gli azzurri domani, con una vittoria, porterebbero a termine un stagione difficilissima ma fantastica. Molto probabilmente domani sarà anche l’ultima apparizione di Gattuso sulla panchina azzurra e il mister non vuole sbagliare. In porta dovrebbe esserci ancora Meret e la difesa, vista l’assenza di Koulibaly, dovrebbe essere quella di Firenze. A centrocampo fuori Bakayoko, anche lui ai saluti, e dentro Demme con un Ruiz in forma stupenda. In attacco il tridente dovrebbe essere formato da Osimhen, Insigne e Lozano con Zielinski dietro al nigeriano. Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen