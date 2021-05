Il Mattino: Allegri a Napoli potrebbe riproporre il 4-3-3

Oggi Il Mattino si è soffermato su un possibile arrivo di Massmiliano Allegri al Napoli, e di come l’ex tecnico della Juve potrebbe cambiare tatticamente la squadra:

“Per finire, poi, c’è Massimiliano Allegri che negli anni alla Juventus (5 stagioni condite da altrettanti scudetti) ha dimostrato di non avere un solo modulo di riferimento, anzi. Sa essere duttile – molto duttile – sa essere pratico – molto pratico – e sa adattarsi rapidamente alle contingenze. Non ha un vero e proprio modulo di riferimento, ma preferisce schierare i giocatori migliori nelle migliori posizioni possibili. Ecco perché a Napoli potrebbe riproporre un 4-3-3 che già ha utilizzato ai tempi della Juventus. Solito blocco difensivo, Demme regista, Fabian e Zielinski ai suoi lati, Osimhen, prima punta e Insigne a sinistra. La vera svolta potrebbe essere a destra dove Politano avrebbe tutte le caratteristiche per scavalcare Lozano nelle gerarchie: un esterno a tutta fascia, che sa fare gol, ma che sa anche sacrificarsi di più in fase difensiva, esattamente come prevede il vangelo calcistico secondo Max, fatto di corsa, sacrificio e grande cinismo sotto porta”.