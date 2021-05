Roma – Il Napoli Primavera impegnato contro la Salernitana

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli ed in particolare alla Primavera azzurra: “La Primavera del Napoli è reduce da un ultimo periodo negativo, per salire in Primavera 1 non sono ammessi ulteriori passi falsi. Nei tre recuperi disputati contro Frosinone, Lecce e Crotone è arrivato un solo punto contro la formazione ciociara. Complici le tante assenze, su tutte quella di Cioffi, il Napoli non ha avuto la brillantezza e le giocate decisive mostrate prima di queste tre gare. Oggi alle 15 presso lo Stadio Piccolo di Cercola arriverà la Salernitana, che non ha disputato un campionato positivo”

“Il Napoli ha bisogno del miglior Labriola, soprattutto adesso che Cioffi è fuori causa infortunio. La speranza è di rivedere quest’ ultimo in vista dell’ ultima giornata di campionato, quando ci sarà l’impegnativa trasferta contro lo Spezia. Intanto Cascione deve fare i conti con un’ altra assenza, quella di Ambrosino: il centravanti classe 2003 sarà out per la terza volta consecutiva. Una perdita importante sia in zona gol che per la manovra della squadra. Nonostante gli infortuni, però, il Napoli oggi dovrà centrare i tre punti, fondamentali per la corsa play-off e la risalita in Primavera 1“