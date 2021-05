Napoli Femminile: contro la Roma per la salvezza!

Il Napoli Femminile, oggi avrà nelle mani il proprio destino contro la Roma. Infatti, le ragazze di Mister Pistolesi con una vittoria rimarranno in serie A. Una stagione iniziata nei peggiori dei modi con il primo punto arrivato all’ottava giornata contro la diretta concorrente per la salvezza, il San Marino Academy. La squadra sammarinese giocherà contro la Fiorentina e dovrà sperare in un passo falso delle azzurre. Il Napoli Femminile è salvo con una vittoria ma anche con una sconfitta combaciata al pareggio o alla sconfitta del San Marino. Per le ragazze guidate da Eleonora Goldoni va bene anche il pareggio della diretta concorrente per la salvezza visto che sono in vantaggio negli scontri diretti. La partita tra Napoli Femminile e Roma sarà visibile anche su Sky Sport con il calcio d’inizio alle 12:30.