Allo stadio Caduti di Brema va di scena Napoli Femminile–San Marino Academy, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A Femminile. Entrambe le squadre ferme a quota 9 hanno bisogno di vincere per conquistare punti pesanti in ottica salvezza. Le azzurre allenate da mister Pistolesi, spazzano via il San Marino Academy con un netto 5-0. Successo fondamentale per le Tartarughine che aumentano le distanze con la diretta avversaria per la sfida salvezza. Il sogno continua…