CdM – Contro il Verona, Champions e record da inseguire: i dati

Il Napoli domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona, continuerà la lotta per aggiudicarsi matematicamente la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, i partenopei oltre all’accesso in Champions hanno la possibilità di inseguire nuovi record.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli ha già raggiunto quota 100 gol, ma i partenopei con Rafa Benitez in panchina chiusero con 104 reti. Soltanto Maurizio Sarri fece meglio, nell’annata in cui Mertens divenne attaccante centrale e il Napoli mise a segno ben 115 reti”.