Sky – Milan su Calhanoglu piomba un club dal Qatar: offerta clamorosa, il giocatore ci pensa.

C’è una nuova offerta per Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan secondo quanto riportato da SkySport, si tratta di una proposta faraonica extra europea, che arriva nello specifico dal Qatar:

“Abbiamo questa notizia e l’abbiamo verificata nel corso del tempo, soprattutto la sua fattibilità. Calhanoglu ha un’offerta dall’Al Duhail, un’offerta faraonica di 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni per un totale di 32 milioni di euro. Calhanoglu ci sta pensando, è consapevole che un’offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo ma ci sta pensando. La prossima settimana l’agente incontrerà i dirigenti della squadra qatariota e capirà gli sviluppi”.