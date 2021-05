Osimhen cuore d’oro, aiuta un suo fan su Twitter: i dettagli

Sul suo profilo Twitter, Victor Osimhen si è dimostrato, ancora una volta, un ragazzo dal cuore d’oro. Infatti, nei commenti di un suo posto pubblicato questa mattina, un ragazzo gli ha chiesto un aiuto per la sua famiglia.

In particolare, il suo fan ha scritto: “Aiutami Victor, non ho bisogno nè di argento nè di oro, tutto ciò che chiedo è una macchina per cucire per avere da mangiare a tavola”. Il calciatore nigeriano ha subito replicato dicendo di provvedere a questa macchina, per aiutare il ragazzo. Di seguito, il tweet: