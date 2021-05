Gli azzurri di mister Gattuso in questi primi minuti stanno spingendo molto per cercare di trovare il vantaggio. Entrano molto bene Victor Osimhen che sembra essere molto pericoloso in queste prime fasi.

Un gol mancato da parte di Di Lorenzo che su sponda di Osimhen, spara alto davanti a Musso. Poteva fare di più il laterale azzurro.

L’Udinese gioca molto bene in difesa, una delle migliori del campionato.