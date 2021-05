Saponara: “Affronteremo gli azzurri con determinazione. Fui vicino al Napoli di Sarri, vi spiego”

Riccardo Saponara, centrocampista dello Spezia di italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “si gonfia la rete” a Radio Marte. Ecco quanto estrapolato:

“Fui molto vicino al Napoli di Sarri, ma la trattativa non andò in porto per diverse situazioni. Mi ha aiutato tantissimo per salire in serie A. Per quanto riguarda la sfida contro il Napoli in campionato, sicuramente saremo molto concentrati perché 34 punti non bastano per salvarci. Credo che Zielinski sia il miglior centrocampista della Serie A”.