Venerato: “Spalletti-Napoli, ci sono diverse variabili da tenere in considerazione…”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’approdo di Luciano Spalletti al Napoli al termine di questa stagione.

Ecco quanto dichiarato: “Ad oggi non c’è nessuna firma, nessuna decisione ufficiale, ma sono 5-6 giorni che arrivano conferme sui colloqui telefonici. Finché non c’è la firma mai dire mai. Inoltre conosciamo De Laurentiis e sappiamo che è un personaggio che può cambiare idea all’ultimo momento. Ci sono 2-3 variabili da tenere in considerazione, senza Champions sarebbe un problema economico. Spalletti potrebbe anche accettare l’Europa League, ma il Napoli non vorrebbe spendere più di 2 milioni di ingaggio, lui ne vuole 4. Inoltre Spalletti vuole un progetto ambizioso a prescindere”.